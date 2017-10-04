Экологи одобрили проект строительства храма в парке «Волго-Ахтубинская пойма»
Сегодня, 12:33ОбществоНаталья ЖурбинаФото: oblkompriroda.volgograd.ru
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Специалисты облкомприроды завершили государственную экологическую экспертизу будущего строительства православного храма в селе Покровка Ленинского района.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства, к уже существующему в селе храму Покрова Пресвятой Богородицы планируется пристроить два придела – помещения вместимостью до 100 человек. Так как храм расположен в рекреационной зоне природного парка, то для разрешения строительства нужна государственная экологическая экспертиза.
Учитывая, что храм находится на территории, где отсутствуют краснокнижные растения и животные, эксперты сочли возможным дать такое разрешение. При этом, правда, подчеркнув, что при строительстве необходимо использовать максимально чистые технологии ведения работ и обеспечить экологически безопасный способ вывоза отходов, которые будут образовываться во время стройки.
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