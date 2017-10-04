Экологи одобрили проект строительства храма в парке «Волго-Ахтубинская пойма»

Специалисты облкомприроды завершили государственную экологическую экспертизу будущего строительства православного храма в селе Покровка Ленинского района.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства, к уже существующему в селе храму Покрова Пресвятой Богородицы планируется пристроить два придела – помещения вместимостью до 100 человек. Так как храм расположен в рекреационной зоне природного парка, то для разрешения строительства нужна государственная экологическая экспертиза.