Андрей Бочаров: инфраструктура ЧМ будет служить многим поколениям волгоградцев

Президент РФ Владимир Путин провел накануне совместное заседание Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018».

В нем принял участие и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает пресс-служба администрации региона. Волгоградский губернатор доложил президенту о проектах, реализуемых в рамках подготовки к мировому футбольному первенству в городе-герое.

- Главная цель проведения крупных международных мероприятий, будь то Олимпиада или мировые первенства по видам спорта, – это формирование задела на будущее. Привлечение внимания людей, молодёжи, прежде всего, к спорту, к здоровому образу жизни, эффективное, долгосрочное использование построенных объектов и инфраструктуры, — отметил президент РФ Владимир Путин.

Губернатор Волгоградской области подчеркнул, что все подготовительные работы в Волгограде идут в плановом режиме. А модернизированная дорожная, спортивная, коммунальная и гостиничная инфраструктура должна стать наследием ЧМ-2018, служить многим поколениям волгоградцев, обеспечивая стратегическое развитие региона.

Фото: kremlin.ru

Как заявил глава государства, стадионы и другие объекты будут приниматься только в комплексе с благоустроенными прилегающими территориями. По словам Владимира Путина, всё нужно сделать удобным и комфортным для людей.

В настоящее время в Волгограде вокруг главного спортивного объекта города, построенного к чемпионату мира по футболу - стадиона «Волгоград-Арена» - обустраивается зона активного отдыха. Ведется масштабная реконструкция в Центральном парке культуры и отдыха. Здесь будут созданы политехническая экспозиция «Нобелевский городок» и зона этнокультурного мира, аквапарк, новые аттракционы и концертные площадки.