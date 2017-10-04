Андрей Бочаров: инфраструктура ЧМ будет служить многим поколениям волгоградцев
В нем принял участие и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает пресс-служба администрации региона. Волгоградский губернатор доложил президенту о проектах, реализуемых в рамках подготовки к мировому футбольному первенству в городе-герое.
- Главная цель проведения крупных международных мероприятий, будь то Олимпиада или мировые первенства по видам спорта, – это формирование задела на будущее. Привлечение внимания людей, молодёжи, прежде всего, к спорту, к здоровому образу жизни, эффективное, долгосрочное использование построенных объектов и инфраструктуры, — отметил президент РФ Владимир Путин.
Губернатор Волгоградской области подчеркнул, что все подготовительные работы в Волгограде идут в плановом режиме. А модернизированная дорожная, спортивная, коммунальная и гостиничная инфраструктура должна стать наследием ЧМ-2018, служить многим поколениям волгоградцев, обеспечивая стратегическое развитие региона.
Как заявил глава государства, стадионы и другие объекты будут приниматься только в комплексе с благоустроенными прилегающими территориями. По словам Владимира Путина, всё нужно сделать удобным и комфортным для людей.
В настоящее время в Волгограде вокруг главного спортивного объекта города, построенного к чемпионату мира по футболу - стадиона «Волгоград-Арена» - обустраивается зона активного отдыха. Ведется масштабная реконструкция в Центральном парке культуры и отдыха. Здесь будут созданы политехническая экспозиция «Нобелевский городок» и зона этнокультурного мира, аквапарк, новые аттракционы и концертные площадки.
А завершающееся строительство рокадной автодороги стало платформой для развития прилегающей к берегу Волги территории. В настоящее время здесь обустраивается прогулочная инфраструктура, прокладываются велосипедные дорожки, формируется пляжная зона.
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