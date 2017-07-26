Волгоградских экскурсоводов проверят на профпригодность

В Волгоградской области идёт подготовка ко второму этапу профессиональной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков. Приём документов для прохождения проверки на профпригодность начнётся 14 августа.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, бесплатные консультации для экскурсоводов, участвующих в аттестации, пройдут в конце месяца, а непосредственная проверка состоится в сентябре. Оценивать профессиональные качества гидов будут специалисты с многолетним опытом работы в туристической сфере.

Волгоградских экскурсоводов проверят на знание необходимых сведений о достопримечательностях и памятниках региона, особенностях местной природы и современной жизни областного центра. Гиды должны будут доказать, что знакомы с правилами и методиками проведения экскурсий, а также хорошо разбираются в экспозициях музеев.