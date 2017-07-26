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Волгоградских экскурсоводов проверят на профпригодность
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Волгоградских экскурсоводов проверят на профпригодность

Сегодня, 13:34ОбществоНикита ДробныФото: excursion-volgograd.ru
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