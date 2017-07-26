В Волгоградской области проходят учения войск химической защиты

На полигоне Прудбой в Волгоградской области идут учения войск радиационной, химической и биологической защиты. Около ста военнослужащих мотострелковой бригады, дислоцированной в Ставропольском крае, участвуют в тренировке по проведению разведки.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа, солдаты отработают навыки обнаружения ядерных взрывов, проведут дегазацию и дезактивацию вооружения и техники, а также преодолеют заражённые участки местности. В ходе разведки будет использоваться современный комплекс РХМ-6. Военные отразят нападение условного противника в условиях применения химического оружия и поставят дымовые завесы.