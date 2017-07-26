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В Волгоградской области проходят учения войск химической защиты
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В Волгоградской области проходят учения войск химической защиты

Сегодня, 10:21ОбществоНикита ДробныФото: пресс-служба Южного военного округа
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