В Волгоградской области проходят учения войск химической защиты
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа, солдаты отработают навыки обнаружения ядерных взрывов, проведут дегазацию и дезактивацию вооружения и техники, а также преодолеют заражённые участки местности. В ходе разведки будет использоваться современный комплекс РХМ-6. Военные отразят нападение условного противника в условиях применения химического оружия и поставят дымовые завесы.
Учения проводятся в соответствии с новыми интенсивными методиками, которые соответствуют требованиям по ведению боевых действий в едином комплексе с огневой, инженерной и военно-медицинской подготовкой. Примерно половина тренировок пройдёт в ночное время. На завершающем этапе учений пройдут боевые стрельбы огнемётных подразделений.