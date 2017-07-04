В Волгоградской области ликвидируют экологически опасный пруд-накопитель

В Светлоярском районе Волгоградской области начались работы по ликвидации пруда-накопителя синтетических жирных кислот. Площадь в 53 гектара будет полностью очищена и рекультивирована.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации региона, в течение нескольких десятилетий пруд-накопитель служил для размещения отходов нефтеперерабатывающей индустрии. По назначению он не используется с 2004 года. Недавно было принято решение об устранении пруда: технология, разработанная учёными ВолгГТУ, позволяет обезвредить находящиеся в нём отходы, а заодно и утилизировать мусор со свалки в Кировском районе.

Ликвидация экологически опасного объекта в Светлоярском районе будет включать несколько этапов. Для начала пруд послужит средством утилизации свалочных отходов — их будут укладывать слоями, чередуя с грунтом, гидроизоляцией и сорбентами. После этого процесса полигон перестанет угрожать состоянию окружающей среды. Подземные воды от проникновения нефтяных отходов и вредных веществ со свалки защитит толстый слой глины, который набухает от влаги и становится водонепроницаемым.

После завершения основной части работ территорию, где сейчас находится пруд-накопитель, рекультивируют — высадят на ней растения, выполняющие санитарные функции. Первый этап реализации проекта займёт примерно год.