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В Волгоградской области ликвидируют экологически опасный пруд-накопитель
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В Волгоградской области ликвидируют экологически опасный пруд-накопитель

Сегодня, 07:55ОбществоНикита ДробныФото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
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