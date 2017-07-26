В волгоградских парках заработают научные лаборатории

Здесь Маши и Саши, Алины и Данилы, словом, все подростки из школьников превратятся в исследователей. Никаких учебников, скучной теории - только увлекательная практика.
Под руководством наставников из музея занимательных наук Эйнштейна, который и организует такие парковые лаборатории, ребята будут запускать вечный двигатель, разгадают загадку пирамиды, окажутся в гигантском мыльном пузыре, «поплавают» в тумане. Продвинутые ученые забьют гвоздь бананом.
Проект «Наука в парке» пройдет в четырех районах города. В ближайшую субботу, 5 августа - в Дзержинском, а затем в Краснооктябрьском, Центральном и Тракторозаводском района, сообщается на официальном сайте учреждения. Начало программы в 18:00. Бесплатная лаборатория открыта и для детей, и для взрослых.