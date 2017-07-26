В волгоградских парках заработают научные лаборатории

Учиться можно даже тогда, когда этого делать совсем не хочется. Например, на летних каникулах постигать сложные физические законы и суть природных явлений волгоградцев приглашают в лаборатории, которые развернутся под открытым небом, в парках города.

Здесь Маши и Саши, Алины и Данилы, словом, все подростки из школьников превратятся в исследователей. Никаких учебников, скучной теории - только увлекательная практика.

Под руководством наставников из музея занимательных наук Эйнштейна, который и организует такие парковые лаборатории, ребята будут запускать вечный двигатель, разгадают загадку пирамиды, окажутся в гигантском мыльном пузыре, «поплавают» в тумане. Продвинутые ученые забьют гвоздь бананом.