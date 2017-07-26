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В волгоградских парках заработают научные лаборатории
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В волгоградских парках заработают научные лаборатории

Сегодня, 07:30ОбществоФото: x-rus.ru
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