В Волгограде юридический центр нелегально использовал символику государства

Накануне в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области завершилось рассмотрение дела в отношении ООО «Волгоградский областной Департамент юридической помощи». В действиях фирмы ведомство обнаружило признаки недобросовестной конкуренции.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в Волгоградском УФАС, претензии к юридическому центру возникли в связи с нелегальным использованием государственной символики. Мало того, что в названии организации фигурировало словосочетание «областной департамент»; на её вывеске и официальном сайте были размещены изображения российского флага и герба Волгоградской области. При этом руководство фирмы скрывало от потенциальных клиентов тот факт, что юридический центр на самом деле не являлся государственным учреждением.

На столь своеобразные действия «Департамента» обратило внимание антимонопольное ведомство. Сотрудники УФАС опросили других участников рынка и выяснили, что использование государственной символики в коммерческих интересах вполне может рассматриваться как способ недобросовестной конкуренции.

— В данном деле активная позиция правового управления администрации Волгоградской области и НКО ВКА «Казачёнок и партнеры» позволила принять взвешенное решение о квалификации действий общества как недобросовестной конкуренции, за что им мы выражаем благодарность. Теперь будет решаться вопрос о привлечении общества к административной ответственности, — пояснил руководитель Волгоградского УФАС Роман Лучников.