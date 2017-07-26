В Серафимовичском районе православные отметили день памяти игумении Арсении

Церковные торжества накануне прошли в Усть-Медведицком Спасо-Преображенском монастыре, настоятельницей которого в течение 40 лет была игумения Арсения. Православная церковь впервые отметила таким образом память самой известной святой Волго-Донского края.

Приглашения на праздник получили представители региональных властей и священноначалия Волгоградской митрополии, верующие из соседних регионов, сообщили в пресс-службе Волгоградской епархии. Всего в торжественных богослужениях в обители приняли участие около полутора тысяч человек. На подъезде к монастырю были организованы транспортные площадки, для паломников, которые начали прибывать за несколько дней до церковных торжеств, было организовано питание.

3 августа, в день, когда в 1905 году на 73-м году жизни почила игумения Арсения, в Казанском соборе Усть-Медведицкого монастыря было совершено две литургии - ранняя, в 6 утра, и поздняя – архиерейская.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в областном комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики, церковнослужители и представители светской власти считают, что день памяти преподобной Арсении может стать одним из главных праздников Волгоградской области, так как несет в себе большую духовную объединяющую силу, а служение Арсении и сегодня является для верующих вдохновляющим примером благотворительности и просветительства.

Напомним, именно попечением Арсении, ставшей игуменией монастыря в 1864 году, здесь была открыта четырехклассная школа для девочек, построен храм в честь Казанской иконы Божией Матери, обновлен и украшен Преображенский собор, основан скит с церковью во имя преподобной Марии Египетской.

Верующие просят Арсению, в 2016 году причисленную Синодом Русской Православной Церкви к лику местночтимых святых, об исцелении в болезнях, о помощи в воспитании детей, о семейном благополучии. Существует множество рассказов о благодатной помощи игумении Арсении. Наиболее часто встречаются свидетельства об исцелении женщин от бесплодия: описаны 65 случаев исцелений, ряд из которых признаны врачами невозможными при помощи современных средств медицины.

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