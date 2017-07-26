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В Серафимовичском районе православные отметили день памяти игумении Арсении
Сюжеты:
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47 arseniya

В Серафимовичском районе православные отметили день памяти игумении Арсении

Сегодня, 09:02ОбществоСветлана АлекбароваФото: Yapos.org
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