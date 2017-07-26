В регионе из-за жары автоинспекторы стали проверять самочувствие водителей

В связи с установившейся в Волгоградской области 40-градусной жарой сотрудники ГИБДД стали обращать внимание на состояние водителей – хорошо ли они себя чувствуют.

В первую очередь, на стационарных постах ДПС на федеральных трассах автоинспекторы останавливают машины из других регионов, которые едут к Черному морю или возвращаются с курорта, сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на представителя областного управления МВД.

«Полицейские интересуются у водителей их самочувствием, так как во время жары снижается внимание, появляется головокружение и сонливость», – сказал собеседник агентства.

По его словам, пока не зарегистрировано случаев, когда пришлось бы полицейским доставлять пострадавших от жары в ближайшее медучреждение. На постах ДПС водителям и их пассажирам автоинспекторы предлагают холодный чай, воду. Существует договоренность с владельцами придорожных кафе, чтобы там разрешали транзитным пассажирам есть свои продукты в помещениях с кондиционерами.

Экстренные и штормовые предупреждения из-за жары в 40 градусов и выше МЧС накануне объявило в Астраханской и Ростовской областях.

Ранее, как сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», региональное Управление МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с 40-градусной жарой в большинстве районов Волгоградской области.