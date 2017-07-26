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В хуторе Креповский люди боятся жить в разрушающемся доме
Сюжеты:
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Amur.kp ru

В хуторе Креповский люди боятся жить в разрушающемся доме

Сегодня, 18:42ОбществоНаталья ЖурбинаФото: amur.kp.ru
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