В хуторе Креповский люди боятся жить в разрушающемся доме

В Госжилнадзор поступило заявление от жильцов дома №22 по ул. Речной хутора Креповский Урюпинского района, в котором они жаловались на ужасающее состояние здания.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе региональной инспекции государственного жилищного надзора, в июле инспекторы провели проверку и в ходе обследования дома выявили нарушения в техническом состоянии крыши, стен, цоколя, отмостки, полов, перекрытий (потолков) и деревянной пристройки к дому.

Все выявленные нарушения носят настолько серьезный характер, что стали достаточным основанием для подготовки заключения о техническом состоянии жилого помещения. Документ был направлен для рассмотрения на межведомственную комиссию администрации Урюпинского района. Теперь специальная комиссия должна в кратчайшие сроки принять решение по вопросу пригодности дома для проживания.