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В Дзержинском районе начали замену более 3,5 километров теплотрассы
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Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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В Дзержинском районе начали замену более 3,5 километров теплотрассы

Сегодня, 16:36ОбществоНаталья ЖурбинаФото: vladimir-city.ru
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