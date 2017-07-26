В Дзержинском районе начали замену более 3,5 километров теплотрассы

В августе в Дзержинском районе Волгограда запланирована реконструкция 11 участков тепловых сетей.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе теплоснабжающей организации, самые масштабные работы предстоят на магистральном трубопроводе, пролегающем между жилыми домами №72 и №68 вдоль бульвара 30-летия Победы со стороны торгово-развлекательного комплекса. Здесь будет заменено 820 метров трубы. Кроме того, предполагается заменить 320 метров трубы вдоль дома №31 по бульвару 30-летия Победы и 760 метров трубопровода до дома №18 по ул. Шекснинской.

Также в общей сложности 160 метров трубы заменят на двух участках тепловых сетей в районе домов №№34 и 40 по ул. Землячки, еще один 60-метровый участок - на сети, проходящей недалеко от бывшего Качинского училища.

Реконструкция затронет следующие участки трубопроводов: по ул. Качинцев, 112 и Качинцев, 110; по ул. Константина Симонова, 26 в сторону дома № 27; вблизи жилого дома по ул. Качинцев, 122; по ул. Новодвинская, 17 в сторону пр. им. Маршала Жукова, 84.