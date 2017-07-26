В детсадах Волгоградской области появятся новые ясельные группы

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров призвал расширить практику создания ясельных групп кратковременного пребывания в детских садах региона. С соответствующим заявлением он выступил в ходе рабочей поездки в Суровикинский район.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, глава региона положительно оценил условия, созданные для дошкольников в детских садах города Суровикино. В отдельных учреждениях с 1 сентября откроются специальные группы краткосрочного пребывания — их смогут посещать несколько десятков детей в возрасте до трёх лет.

Андрей Бочаров отметил, что подобный подход востребован не только в Суровикинском районе, но и в других муниципальных образованиях Волгоградской области, поэтому опыт по созданию ясельных групп кратковременного пребывания необходимо распространить по другим дошкольным учреждениям.

— Надо комплектовать такие группы, чтобы решить вопрос доступности детских садов, повышать качество дошкольного образования. Это удобно для родителей, и дети получают опыт социализации, — подчеркнул губернатор.