В детсадах Волгоградской области появятся новые ясельные группы
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, глава региона положительно оценил условия, созданные для дошкольников в детских садах города Суровикино. В отдельных учреждениях с 1 сентября откроются специальные группы краткосрочного пребывания — их смогут посещать несколько десятков детей в возрасте до трёх лет.
Андрей Бочаров отметил, что подобный подход востребован не только в Суровикинском районе, но и в других муниципальных образованиях Волгоградской области, поэтому опыт по созданию ясельных групп кратковременного пребывания необходимо распространить по другим дошкольным учреждениям.
— Надо комплектовать такие группы, чтобы решить вопрос доступности детских садов, повышать качество дошкольного образования. Это удобно для родителей, и дети получают опыт социализации, — подчеркнул губернатор.
Напомним, на днях детские сады Кировского района Волгограда получили 12 тысяч комплектов нового постельного белья от компании-инвестора.