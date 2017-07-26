У нетрезвых волгоградцев появилась новая «прописка» в Дзержинском районе

На базе Волгоградского областного наркологического диспансера Дзержинского района открылось новое подразделение. Официально оно называется «Отделение оказания помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться и ориентироваться в пространстве».

Проще говоря - вытрезвитель. Одновременно здесь может находиться 20 человек. Комнаты чистые, просторные, мебель новая. Есть душ, туалет, камера хранения вещей, которые принимают и выдают по описи.

За состоянием прибывших следит медперсонал. Медсестра с определенным интервалом измеряет давление, пульс, температуру, при необходимости берет анализы на исследование. В случае неудовлетворительного состояния «пациента» оказывает медикаментозную помощь, в экстренных случаях вызывает скорую.

Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации Волгоградской области, ранее на месте центра функционировал наркологический кабинет. Его переоборудовали, отремонтировали, закупили приборы и медикаменты.