Тысячу военных подняли по тревоге в окрестностях Волгограда
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа, в ходе тренировки солдаты отработали нормативы по действиям при объявлении боевой тревоги. Командиры проверили, насколько военные подготовлены к подготовке техники и вооружения для совершения марша и насколько слаженно они действуют при формировании колонн.
Подразделения мотострелкового соединения образовали несколько механизированных колонн и на штабной технике совершили марш на полигон Прудбой в окрестностях Волгограда. Там они приступили к выполнению нормативов.
Военнослужащие отработали действия по защите от ударов с воздуха, а также преодолению заражённых участков местности при использовании оружия массового поражения условным противником и в условиях радиоэлектронного подавления.