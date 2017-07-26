Тысячу военных подняли по тревоге в окрестностях Волгограда

Более тысячи военнослужащих мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области, были подняты по тревоге в ходе учений. В выполнении контрольных упражнений и манёвров оказались задействованы порядка трёхсот единиц техники.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа, в ходе тренировки солдаты отработали нормативы по действиям при объявлении боевой тревоги. Командиры проверили, насколько военные подготовлены к подготовке техники и вооружения для совершения марша и насколько слаженно они действуют при формировании колонн.

Подразделения мотострелкового соединения образовали несколько механизированных колонн и на штабной технике совершили марш на полигон Прудбой в окрестностях Волгограда. Там они приступили к выполнению нормативов.