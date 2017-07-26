Руководителей малого и среднего бизнеса научат нюансам бухгалтерии

8 августа в Волгограде состоится обучающий семинар «Бухгалтерский учет для руководителя на предприятии».

По информации пресс-службы регионального комитета экономической политики и развития, мероприятие проводится в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства Волгоградской области, а его организаторами выступает комитет экономической политики и развития Волгоградской области, Волгоградский областной бизнес-инкубатор, «Центр поддержки предпринимательства».

В семинаре планируется участие представителей бизнеса, руководства предприятий, стремящихся повысить эффективность работы организации, а также бухгалтеров и IT-специалистов, работающих в области автоматизации бухгалтерского учета.