По следам истории: новый экскурсионный маршрут доведет до Россошек

В Волгоградском регионе открылся новый военно-исторический маршрут «Память, которая с нами…». Его разработало Агентство развития туризма Волгоградской области при поддержке администрации Городищенского муниципального района.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в областном комитете культуры, первая часть маршрута проходит через самые значимые мемориальные комплексы Волгограда и Волгоградской области. От площади Павших борцов группа отправляется к памятнику-ансамблю «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Участники узнают историю его создания и смысл, который закладывал автор мемориального комплекса Евгений Вучетич при его создании.

Следующая точка - Городищенский район. В году Великой Отечественной войны здесь шли ожесточенные бои. Защищая родную землю, в этих краях пали сотни тысяч наших земляков и не меньше сил противника. О ходе сражений, героях и подвигах экскурсантам сначала рассказывают в краеведческом музее, затем группа перемещается к братской могиле, в которой похоронен выдающийся снайпер Максим Александрович Пассар и на «Солдатское поле».

Военное мемориальное кладбище в селе Россошки - кульминация поездки. Около года назад здесь открылась Часовня мира. Это уникальное сооружение под открытым небом объединило католическую, лютеранскую и православную церковь. На холме расположились две вертикальные стены с прорезанными насквозь крестами. Православный смотрит на советское кладбище, католический в сторону немецкого.

В мае Россошинский комплекс посещают тысячи людей, половина приезжих - из Германии. Благодаря новому маршруту туристам станет проще добраться до удаленной территории.