На память и в привычном виде: реконструкцию ЦПКиО засняли с квадрокоптера

Несколько дней назад над Центральным парком культуры и отдыха парил квадрокоптер. Волгоградец Александр Блинков решил запечатлеть зону прогулок, можно сказать, в первозданном виде - в том , в котором ее привыкли видеть горожане.

Дрон запечатлел на видео аллеи, узкие заасфальтированные дорожки. Затем пролетел вдоль Волги к строящемуся стадиону и рокадной дороге. При этом в кадр попала техника, которая ведет земляные работы на «Дорожке чемпионов». Она протянется по краю обрыва от ЦПКиО до «Волгоград Арены», соединив два важных для города объекта.

Видео памятное. Сегодня в парке ведется масштабная реконструкция и вскоре его будет не узнать. Новый облик любимое место отдыха детей и взрослых получит к 2020 году. Через несколько месяцев здесь появится современное колесо обозрения высотой 50 метров. Из других развлечений проектом предусмотрены многочисленные водные аттракционы.

Видео Видео: BlinkovFPV