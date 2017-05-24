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На память и в привычном виде: реконструкцию ЦПКиО засняли с квадрокоптера
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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На память и в привычном виде: реконструкцию ЦПКиО засняли с квадрокоптера

Сегодня, 13:56ОбществоМарина СабадашФото: BlinkovFPV/ youtube.com/watch?v=X1liv9mQH6w
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