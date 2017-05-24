На память и в привычном виде: реконструкцию ЦПКиО засняли с квадрокоптера
Дрон запечатлел на видео аллеи, узкие заасфальтированные дорожки. Затем пролетел вдоль Волги к строящемуся стадиону и рокадной дороге. При этом в кадр попала техника, которая ведет земляные работы на «Дорожке чемпионов». Она протянется по краю обрыва от ЦПКиО до «Волгоград Арены», соединив два важных для города объекта.
Видео памятное. Сегодня в парке ведется масштабная реконструкция и вскоре его будет не узнать. Новый облик любимое место отдыха детей и взрослых получит к 2020 году. Через несколько месяцев здесь появится современное колесо обозрения высотой 50 метров. Из других развлечений проектом предусмотрены многочисленные водные аттракционы.
Как уже сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», территорию 230 гектаров разделят на площадки различных направлений - спортивные, детские, игровые, познавательные. На все это компания, ведущая благоустройство, потратит более 1 миллиарда рублей. Из них 300 миллионов планируется освоить на первом этапе реконструкции. Часть денег пойдет на восстановление мемориального комплекса «Блиндаж Родимцева» и благоустройство прилегающей территории. Зона откроется в конце текущего года.