Минобрнауки выделит более 1 млрд рублей на развитие профучилищ в регионах
В рамках реализации приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий» получателями субсидии станут 44 региона, которые прошли отбор из поданных 55 заявок субъектов РФ.
По этой программе «общий объем финансирования в 2018 году составит 843,2 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – более 682 млн. рублей», сообщили в пресс-службе министерства.
Также 24 региона получат более 72 млн. рублей из федерального бюджета на создание условий для профессионального обучения людей с ограниченными возможностями здоровья.
И по итогам экспертизы поступивших заявок было отобрано 52 субъекта Российской Федерации, которым министерство предоставит субсидии на сумму почти в 272 млн. рублей на создание базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профобразования инвалидов.