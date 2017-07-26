Минобрнауки выделит более 1 млрд рублей на развитие профучилищ в регионах

Министерство образования и науки РФ в 2018 году выделит более миллиарда рублей на поддержку региональных программ развития профессионального образования.

В рамках реализации приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий» получателями субсидии станут 44 региона, которые прошли отбор из поданных 55 заявок субъектов РФ.

По этой программе «общий объем финансирования в 2018 году составит 843,2 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – более 682 млн. рублей», сообщили в пресс-службе министерства.

Также 24 региона получат более 72 млн. рублей из федерального бюджета на создание условий для профессионального обучения людей с ограниченными возможностями здоровья.