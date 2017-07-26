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Минобрнауки выделит более 1 млрд рублей на развитие профучилищ в регионах
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Минобрнауки выделит более 1 млрд рублей на развитие профучилищ в регионах

Сегодня, 08:20ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба Минобрнауки России/ минобрнауки.рф
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