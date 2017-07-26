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Хутор Качалинский станет краше своего райцентра?
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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Хутор Качалинский станет краше своего райцентра?

Сегодня, 17:30ОбществоФото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
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