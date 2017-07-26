Хутор Качалинский станет краше своего райцентра?
Зона отдыха расположилась в самом центре поселка. Вокруг нее сконцентрированы все социально значимые объекты: школа, администрация, дом культуры, почта, ФАП, центр досуга, музей, мемориал «Вечно живым», летняя сцена, библиотека.
О реконструкции жители мечтали давно: куда ни пойди - обязательно наткнешься взглядом на «Молодежный», а он в неприглядном виде. На что потратить выделенную сумму, селяне в первую очередь решали на общих сходах.
Утвержденный перечень работ таков: монтаж поливочного водопровода, озеленение, установка освещения и малых архитектурных форм. Сегодня глава региона побывал в Суровикинском районе с рабочей поездкой, где проинспектировал ход комплексного развития территории.
«В сельских поселениях мы видим разный подход к делу и разный уровень развития. Здесь видно отношение жителей, понятен подбор кадров: глава на своем месте, творчески подходит к работе. При всех равных условиях мы помогаем тем, кто работает», — цитирует губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова пресс-служба администрации региона.
С 2014 года в Волгоградском регионе в 36 муниципалитетах реализовано 43 проекта. Теперь к этой работе подключились центральные усадьбы, в которых приведут в порядок 90 территорий.
Как сообщает пресс служба администрации Волгоградской области, в ходе визита в Суровикинский район Андрей Бочаров также обсудил вопросы газификации муниципального образования. По сравнению с другими территориями региона, уровень обеспеченности голубым топливом здесь значительно ниже - 50% против 80-90%. Но сегодня уже ведутся переговоры с ресурсоснабжающей компанией, чтобы активизировать этот процесс.