Хутор Качалинский станет краше своего райцентра?

Три миллиона рублей - именно столько получит хутор Качалинский в этом году. Областной грант пойдет на благоустройство парка «Молодежный», где проходят все самые значимые события усадьбы.

Зона отдыха расположилась в самом центре поселка. Вокруг нее сконцентрированы все социально значимые объекты: школа, администрация, дом культуры, почта, ФАП, центр досуга, музей, мемориал «Вечно живым», летняя сцена, библиотека.

О реконструкции жители мечтали давно: куда ни пойди - обязательно наткнешься взглядом на «Молодежный», а он в неприглядном виде. На что потратить выделенную сумму, селяне в первую очередь решали на общих сходах.

Утвержденный перечень работ таков: монтаж поливочного водопровода, озеленение, установка освещения и малых архитектурных форм. Сегодня глава региона побывал в Суровикинском районе с рабочей поездкой, где проинспектировал ход комплексного развития территории.

«В сельских поселениях мы видим разный подход к делу и разный уровень развития. Здесь видно отношение жителей, понятен подбор кадров: глава на своем месте, творчески подходит к работе. При всех равных условиях мы помогаем тем, кто работает», — цитирует губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова пресс-служба администрации региона.

С 2014 года в Волгоградском регионе в 36 муниципалитетах реализовано 43 проекта. Теперь к этой работе подключились центральные усадьбы, в которых приведут в порядок 90 территорий.