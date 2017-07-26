Госжилнадзор столкнулся с управляющей компанией, игнорирующей проверки

В середине июля инспекторы Госжилнадзора планировали проверки управляющей организации ООО «ЕМКОР-НР».

Эта организация работает в р.п. Новый Рогачик Городищенского района. Но, видно, у самой УК не было никакого желания общаться с представителями контролирующих органов.

По информации пресс-службы региональной инспекции государственного жилищного надзора, во время надзорных мероприятий директор ООО «ЕМКОР-НР» отказалась от ознакомления с приказами ведомства о проведении проверок, от получения копий данных приказов, предоставлении документов согласно этим приказам и участия в проведении проверок. Руководитель попросту проигнорировала проверки, как нечто ненужное и мешающее ее работе.

Из-за подобного полного игнорирования не представилось возможным провести проверки ООО «ЕМКОР-НР».

Правда, если директор рассчитывала, что проигнорировав Госжилнадзор, инспекция о ней и о данной УК забудет, то здесь она немного просчиталась.