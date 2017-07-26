Будущие социологи из Волгограда отправились на всероссийский форум

Двадцать студентов и начинающих учёных представят Волгоградскую область в рамках смены «Молодые политологи и социологи» всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов». Они пройдут специальную образовательную программу и презентуют собственные проекты.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, в состав областной делегации вошли представители ведущих вузов города — ВолГУ, ВолгГТУ, ВГСПУ и Волгоградского института управления РАНХиГС. На «конвейере проектов» они представят на суд жюри свои разработки, в том числе сайт для обработки данных соцопросов, дискуссионные площадки по международной проблематике в медиасфере, проект популяризации недорогих путешествий среди молодёжи. Авторы лучших инициатив получат на их реализацию гранты на сумму от 100 до 300 тысяч рублей.

Образовательная программа смены, которая продлится до 12 августа, будет включать лекции известных учёных и экспертов, тренинги, дебаты, дискуссии и мастер-классы, а также встречи с общественными деятелями и политологами.