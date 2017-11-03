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Жизнь и смерть героического четвероного «космонавта» Лайки
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Жизнь и смерть героического четвероного «космонавта» Лайки

Сегодня, 17:10ОбществоНаталья ЖурбинаФото: vk.com/volgogradplanetarium
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