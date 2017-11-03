Жизнь и смерть героического четвероного «космонавта» Лайки
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградского планетария, 12 октября 1957 года было официально принято решение о запуске к сороковой годовщине Октябрьской революции второго искусственного спутника. На его борту должна была находиться живая собачка.
Для выполнения этой сверх-задачи военный врач Владимир Ядзовский выбрал здоровую и беспородную собаку. И 3 ноября 1957 года состоялся запуск второго искусственного спутника, на борту которого находилась веселая Лайка.
Героическая собака погибла в космосе — по мнению медико-биологических специалистов Лайка погибла от перегрева. Создать в короткие сроки надежную систему жизнеобеспечения и терморегулирования было практически невозможно — да и вряд ли, кто беспокоился о жизни четвероногого создания. Главное, задача выполнена, запуск второго искусственного спутника с животным на борту произошел, вот и отлично.
Только английское общество защиты животных выразило протест по поводу гибели Лайки. Но как бы то ни было, собака с веселой кличкой «Лайка» вошла в историю, и не просто в историю, а в историю освоения космоса.
Между тем, не все советские эксперименты с животными в космическом пространстве заканчивались трагично. Мало кто знает, что первыми живыми существами в космосе стали собачки Цыган и Дезик. Их запустили на геофизической ракете В-1В (Р-1В) в верхние слои атмосферы 22 июля 1951 года с полигона Капустин Яр. В отличии от Лайки, Дезик и Цыган, побывав в космосе на высоте 101 км живыми и здоровыми вернулись на Землю.
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