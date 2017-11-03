Жизнь и смерть героического четвероного «космонавта» Лайки

Сегодня 3 ноября все прогрессивное человечество отмечает юбилейную дату — 60 лет со времени запуска в космос собаки Лайки.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградского планетария, 12 октября 1957 года было официально принято решение о запуске к сороковой годовщине Октябрьской революции второго искусственного спутника. На его борту должна была находиться живая собачка.

Для выполнения этой сверх-задачи военный врач Владимир Ядзовский выбрал здоровую и беспородную собаку. И 3 ноября 1957 года состоялся запуск второго искусственного спутника, на борту которого находилась веселая Лайка.

Героическая собака погибла в космосе — по мнению медико-биологических специалистов Лайка погибла от перегрева. Создать в короткие сроки надежную систему жизнеобеспечения и терморегулирования было практически невозможно — да и вряд ли, кто беспокоился о жизни четвероногого создания. Главное, задача выполнена, запуск второго искусственного спутника с животным на борту произошел, вот и отлично.

Только английское общество защиты животных выразило протест по поводу гибели Лайки. Но как бы то ни было, собака с веселой кличкой «Лайка» вошла в историю, и не просто в историю, а в историю освоения космоса.