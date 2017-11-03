Завтра в Волгограде наградят авторов лучших презентаций о родном крае

В День народного единства в Волгограде музыкальном театре наградят победителей и призеров регионального интерактивного патриотического проекта «#ЖивуЛюблюГоржусь».

Авторы лучших фото- и видеопрезентаций, рассказывающих о своем родном крае, его уникальных и заповедных уголках, знаменитых земляках будут отмечены специальными дипломами и призами, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ВРО ВПП «Единая Россия».

Изначально проект «#ЖивуЛюблюГоржусь» был придуман в Суровикинском районе, а затем поддержан и на уровне региона. Так как он вызвал большой и позитивный отклик у людей, то было принято решение распространить его на территории всей Волгоградской области.

Для развития проекта были задействованы все 45 местных отделений «Единой России». В итоге его участниками стали 32 муниципальных района и 6 городов.

Для знакомства с работами и определения самых интересных презентаций был создан одноименный сайт. За пять недель здесь размещено 1117 «визитных карточек». За лучшие работы проголосовало около 125 тысяч человек.