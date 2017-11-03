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Завтра в Волгограде наградят авторов лучших презентаций о родном крае
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Завтра в Волгограде наградят авторов лучших презентаций о родном крае

Сегодня, 15:16ОбществоСтанислав ЛопатинФото: живулюблюгоржусь.рф/
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