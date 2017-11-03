ВЦИОМ: 88% россиян не помнят название праздника Дня народного единства

Всего 12% россиян во время опроса, приуроченного ко Дню народного единства, смогли вспомнить название праздника, который отмечается в стране 4 ноября.

Согласно результатам исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в целом только 30% респондентов сказали, что праздник связан с темой единства.

При этом 36% россиян признались, что в этот день испытывают особые чувства, задумываются о прошлом и будущем страны (43% среди опрошенных в возрасте 60 лет и старше).

В то же время почти половина граждан (48%) воспринимает этот день как обычный выходной.

Значимость таких праздников, как День народного единства, День России признают более трех четвертей россиян (79%).

Как отметили в пресс-службе ВЦИОНМ, данный опрос все же показал, что ощущение народного единства сегодня есть более чем у половины граждан (54%). В прошлом году такое мнение выразили 44% россиян. Кстати, молодежь от 18 до 24 лет говорит об этом существенно чаще (63%).