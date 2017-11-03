Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
ВЦИОМ: 88% россиян не помнят название праздника Дня народного единства
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bd+%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9+%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba+plan.ever travel

ВЦИОМ: 88% россиян не помнят название праздника Дня народного единства

Сегодня, 13:36ОбществоСтанислав ЛопатинФото: plan.ever.travel
Читайте
также
В Волгограде по подозрению в убийстве школьника задержан его одноклассник
Охота пуще неволи: сезон в самом разгаре
Масленников появился в суде обросший, с опущенной головой и поникшим видом