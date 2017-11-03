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Волгоградские саперы научились применять новый метод разминирования
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Волгоградские саперы научились применять новый метод разминирования

Сегодня, 09:19ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба Южного военного округа/ structure.mil.ru
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