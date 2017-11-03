Волгоградские саперы научились применять новый метод разминирования
Новый, более эффективный метод разминирования с применением ЗРП-2 «Тропа» (заряд разминирования переносной) саперы отработали на полигонах Волгоградской области.
Как сообщили в пресс-службе ЮВО, военные инженеры, применяя заряды, буквально за 5 минут создают полностью очищенные от взрывоопасных предметов проходы длиной до 50 метров и шириной до 1 метра. Это позволило на 30% сократить контрольные временные показатели и увеличить размеры проверенной территории.
В этом году в Волгоградской области план по разминированию местности уже перевыполнен на треть по сравнению с аналогичным прошлым периодом. На территории региона очищено более 5 тыс. га сельскохозяйственных угодий, при этом обнаружено и обезврежено около 8 тыс. взрывоопасных предметов.
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