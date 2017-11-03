Волгоградские саперы научились применять новый метод разминирования

Специалисты инженерного батальона Южного военного округа (ЮВО) при сплошной очистке местности от взрывоопасных предметов научились за 5 минут создавать безопасные проходы длиной 50 метров.

Новый, более эффективный метод разминирования с применением ЗРП-2 «Тропа» (заряд разминирования переносной) саперы отработали на полигонах Волгоградской области.

Как сообщили в пресс-службе ЮВО, военные инженеры, применяя заряды, буквально за 5 минут создают полностью очищенные от взрывоопасных предметов проходы длиной до 50 метров и шириной до 1 метра. Это позволило на 30% сократить контрольные временные показатели и увеличить размеры проверенной территории.