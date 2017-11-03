Волгоградские коммунисты отметят столетие революции митингом «с сюрпризом»
Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе обкома КПРФ, центром «революционного» празднования станет площадь Ленина. Там, возле памятника «вождю мирового пролетариата», сторонники Компартии около 12:00 соберутся на митинг.
— Митинг продлится около часа. Программа празднования пока держится в секрете, но известно, что планируются некоторые сюрпризы. Большинство членов обкома участвуют в подготовке праздничных мероприятий, — пояснили в пресс-службе. — После митинга начнётся торжественное шествие: колонна пройдёт от площади Ленина к Волгоградскому музыкальному театру, где состоится праздничный концерт.
По словам представителей обкома, в мероприятиях, посвящённых столетию Октябрьской революции, примут участие более ста волгоградцев. Точное количество коммунистов, которые выйдут на улицы города, чтобы отметить свой «идеологический» праздник, пока не озвучивается.
Напомним, из-за системного кризиса, который сейчас переживает региональное отделение Компартии, последние акции КПРФ в Волгограде оказались, мягко говоря, малозаметными. Сможет ли громкая дата сплотить местных последователей Ленина и вновь заставить их выступить «единым фронтом», станет известно уже на следующей неделе.
+7 937 708 14 50