Волгоград в праздничные выходные ожидают моросящие дожди, тепло и туман
По информации Волгоградского ЦГМС с 3 ноября начнется потепление, которое продлится еще несколько дней. Подобная осеняя погода будет достаточно комфортной — только выходя на улицу, не забывайте с собой зонт: высока вероятность моросящих дождей.
В ночь на субботу, 4 ноября, на большей части территории Волгоградской области ожидаются дожди от слабых до умеренных. Ночью и утром местами туман днём возможны небольшие дожди, ветер западный и юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7ºС, днем +7...+12ºС. В Волгограде ночью пройдет небольшой дождь, а днем осадков не будет. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7ºС, днем +10...+12ºС.
В воскресенье в регионе ночью местами слабые моросящие осадки, туман, днём без осадков. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7ºС, днем +8...+13ºС. А вот в Волгограде ожидаются слабые моросящие осадки. Утром туман, а день пройдет без осадков. Ветер южный, юго-восточный 3-8м/с. Температура воздуха: ночью +4...+6ºС; днем +10...+12ºС.
6 ноября местами в области ночью и утром туман. Осадков не будет. Ветер восточный, юго-восточный 3-8м/с. Температура воздуха ночью +2...+7ºС, днем +8...+13ºС. В этот день в Волгограде осадков не ожидается, зато ночью и утром будет туман. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6ºС; днем +10...+12ºС.
+7 937 708 14 50