Волгоград в праздничные выходные ожидают моросящие дожди, тепло и туман

4, 5 и 6 ноября в регионе установится теплая, пасмурная погода, с несильными юго-западным и юго-восточным ветрами.

По информации Волгоградского ЦГМС с 3 ноября начнется потепление, которое продлится еще несколько дней. Подобная осеняя погода будет достаточно комфортной — только выходя на улицу, не забывайте с собой зонт: высока вероятность моросящих дождей.

В ночь на субботу, 4 ноября, на большей части территории Волгоградской области ожидаются дожди от слабых до умеренных. Ночью и утром местами туман днём возможны небольшие дожди, ветер западный и юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7ºС, днем +7...+12ºС. В Волгограде ночью пройдет небольшой дождь, а днем осадков не будет. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7ºС, днем +10...+12ºС.

В воскресенье в регионе ночью местами слабые моросящие осадки, туман, днём без осадков. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7ºС, днем +8...+13ºС. А вот в Волгограде ожидаются слабые моросящие осадки. Утром туман, а день пройдет без осадков. Ветер южный, юго-восточный 3-8м/с. Температура воздуха: ночью +4...+6ºС; днем +10...+12ºС.