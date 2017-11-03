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Волгоград в праздничные выходные ожидают моросящие дожди, тепло и туман
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Волгоград в праздничные выходные ожидают моросящие дожди, тепло и туман

Сегодня, 16:25ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Justin Lane/ EPA
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