В Волгоградской области школьники тренировались сдавать ЕГЭ

В шести районах Волгоградской области состоялся тренировочный ЕГЭ. В нём приняли участие 126 старшеклассников и более сорока специалистов.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, главной целью тренировочного экзамена была пробная печать полного комплекта материалов — бланков, текстов заданий и так далее. С её помощью проверили организационно-техническую готовность пунктов для сдачи ЕГЭ в Котельниковском, Камышинском, Суровикинском, Новоаннинском, Жирновском и Нехаевском районах.

В следующем году почти на всех пунктах, где волгоградские школьники будут сдавать госэкзамен, все необходимые бумаги станут распечатываться прямо на месте. Организаторы ЕГЭ рассчитывают, что это позволит повысить информационную безопасность и сократит расходы на подготовку экзаменационных материалов. Кроме того, планируется расширить использование технологии для сканирования выполненных работ. Всего в нынешнем учебном году в Волгоградской области задействуют 74 пункта проведения ЕГЭ.