В Волгограде транспортная прокуратура проведет день приема предпринимателей

На следующей неделе, 7 ноября, органы Южной транспортной прокуратуры проведут в крупных городах, в том числе и в Волгограде, Всероссийский день приема предпринимателей.

Мероприятие будет организовано в соответствии с распоряжением генерального прокурора Российской Федерации.

В ходе приема предприниматели смогут получить разъяснения основных положений законодательства, которые касаются функционирования транспорта и деятельности таможенных органов, а также подать письменные обращения, пояснили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

В Волгоградской транспортной прокуратуре прием пройдет по адресу: улица Пархоменко, д. 19. Телефон для справок: (8442) 39-37-73