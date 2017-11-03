В Волгограде транспортная прокуратура проведет день приема предпринимателей
Сегодня, 12:37ОбществоСтанислав ЛопатинФото: yakutia.info
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На следующей неделе, 7 ноября, органы Южной транспортной прокуратуры проведут в крупных городах, в том числе и в Волгограде, Всероссийский день приема предпринимателей.
Мероприятие будет организовано в соответствии с распоряжением генерального прокурора Российской Федерации.
В ходе приема предприниматели смогут получить разъяснения основных положений законодательства, которые касаются функционирования транспорта и деятельности таможенных органов, а также подать письменные обращения, пояснили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
В Волгоградской транспортной прокуратуре прием пройдет по адресу: улица Пархоменко, д. 19. Телефон для справок: (8442) 39-37-73
Время приема – с 9.00 до 18.00.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp и Viber информационного агентства «НовостиВолгограда.ру»! Мы ждем ваших комментариев и новостей. Присылайте свои фото и видеоматериалы. Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 937 708 14 50
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей