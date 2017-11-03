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В Волгограде для военных священников ЮВО проведут 3-дневный учебный сбор
Сюжеты:
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В Волгограде для военных священников ЮВО проведут 3-дневный учебный сбор

Сегодня, 12:38ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба Южного военного округа/ function.mil.ru
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