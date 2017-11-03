В Волгограде для военных священников ЮВО проведут 3-дневный учебный сбор
7 ноября все священники военного округа соберутся на базе отдельного железнодорожного батальона, сообщили ИА «НовостиВолгоград.ру» в пресс-службе ЮВО.
В течение трех дней с представителями духовенства будут проведены занятия по развертыванию и оборудованию мобильного православного храма и мусульманской мечети на базе автомобиля КамАЗ.
Также участникам сбора предстоит пройти занятия по организации обряда крещения военнослужащих в полевых условиях, совершению литургий и молебнов во время религиозных праздников и памятных дат.
В программе сборов запланированы посещения Серафимовичского Свято-Преображенского Усть-Медведицкого женского монастыря, храма Всех святых на Мамаевом кургане и мемориального комплекса музея-заповедника «Сталинградская битва».
Как отметили в пресс-службе ЮВО, участие в мероприятии примут помощники командиров воинских частей и соединений по работе с верующими военнослужащими общевойсковых армий ЮВО, Черноморского флота, Каспийской флотилии и 4-й армии ВВС и ПВО.
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