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В субботу в Волжском из-за крестного хода ограничат движение транспорта
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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В субботу в Волжском из-за крестного хода ограничат движение транспорта

Сегодня, 09:12ОбществоСтанислав ЛопатинФото: volblag.cerkov.ru
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