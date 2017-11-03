В субботу в Волжском из-за крестного хода ограничат движение транспорта
Сегодня, 09:12ОбществоСтанислав ЛопатинФото: volblag.cerkov.ru
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4 ноября в старой части Волжского пройдет крестный ход в честь празднования Казанской иконы Божией Матери. На заранее спланированном маршруте городские власти ограничат движение транспорта.
Общегородской крестный ход начнется в 11 часов от храма святых Новомучеников и Исповедников Российских (улица Пушкина, 12б). Оттуда верующие пройдут по улице Свердлова до Набережной. Далее шествие продолжится к соборному храму апостола Иоанна Богослова.
По маршруту следования крестного хода временно будет перекрыто движение транспорта, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе мэрии Волжского.
Городские власти рекомендуют водителям личного автотранспорта учитывать вводимые ограничения и заранее планировать маршрут передвижения по городу.
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