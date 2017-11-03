В парке «Донской» устроят 230-километровый автопробег

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18 ноября в Иловлинском районе состоится областной автопробег «Природные и историко-культурные комплексы малой излучины Дона», посвященный началу контрнаступления советских войск под Сталинградом.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, автопробег начнется в Парке Победы р.п.Иловля. Его дистанция составит без малого 230 километров, которые участники пройдут на машинах повышенной проходимости.
В ходе автопробега планируется посещение основных достопримечательностей природного парка «Донской», мест боевых действий в период Сталинградской битвы и возложение цветов и венков к мемориалам, посвященным событиям и героям Великой Отечественной войны.
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