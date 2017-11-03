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Уик-энд: «Ярмарочный разгуляй», «Каравай мира» и «Ночь искусств»
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Уик-энд: «Ярмарочный разгуляй», «Каравай мира» и «Ночь искусств»

Сегодня, 15:28ОбществоНаталья ЖурбинаФото: novostivolgograda.ru
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