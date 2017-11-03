Уик-энд: «Ярмарочный разгуляй», «Каравай мира» и «Ночь искусств»

Предстоящие выходные будут длиннее: вместо традиционных двух россияне отдохнут целых три дня - 4, 5 и 6 ноября. И обязаны мы этим Дню народного единства, выпадающему на субботу. Под знаком этого патриотического праздника и пройдет наступающий уик-энд.

Утро субботнего дня 4 ноября можно начать очень по-житейски — с посещения «Ярмарочного разгуляя». Он пройдет на территории новой сельскохозяйственной торговой площадки в пос. Горьковский, открытой в этом году. Помимо того, что здесь можно будет приобрести свежую и качественную плодоовощную продукцию напрямую от сельхозтоваропроизводителей, для посетителей ярмарки подготовлена праздничная концертно-развлекательная программа.

Совершенно необычное мероприятие состоится 4 ноября в Иловлинском районе. Здесь, недалеко от московской трассы, в специально сложенной русской печи испекут уникальный «Каравай мира». Зерно для него собрали несколько сотен человек из различных регионов России и 24 стран мира - Белоруссии, Армении, Израиля, Франции, Италии и других. Напомним, «Каравай мира» - это авторский проект волгоградского фермера Андрея Прошакова, который на сегодняшний день стал международным.

Рано утром участники праздника начнут молоть муку и замешивать тесто, а затем испекут каравай по старинному казачьему рецепту и передадут его представителям делегаций регионов-участников акции.

4 ноября в Волгограде под девизом «Искусство объединяет» пройдет ежегодная всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств-2017». В этом году она посвящена 100-летию революции. Участниками акции станут крупнейшие музеи Волгограда - краеведческий, изобразительных искусств им.И.И.Машкова, «Сталинградская битва», «Старая Сарепта», интерактивный музей «Россия — моя история» и другие учреждения культуры. Каждый музей подготовил свою оригинальную и интересную программу.

Так, в Мемориально-историческом музее проведут литературно-музыкальную гостиную «Революционный держите шаг», научат создавать красный революционный бант и красный флажок на мастер-классе «Символы революции», а в музее-панораме «Сталинградская битва» проведут выставку одного экспоната – старинной виолончели, найденной в руинах Сталинграда после окончания битвы.

В Волгограде в День народного единства состоится еще одно мероприятие, мимо которого просто нельзя пройти. Это открытие новой городской зоны досуга и отдыха, расположенной рядом с интерактивным музеем «Россия - моя история». 4 ноября с 15:00 здесь начнется большая праздничная программа. На специально установленной сцене будут проходить выступления лучших творческих коллективов Волгограда. А настоящей звездой праздника станет популярная певица МакSим, которая поздравит горожан с Днем народного единства своими песнями. Завершится праздник на новой городской площадке красочным фейерверком в 18:00.

4 ноября укрепить патриотический дух футбольные болельщики смогут сразу на двух спортивных площадках. В Волгограде на стадионе «Зенит» в 14 часов «Ротор-Волгоград» принимает ярославский «Шинник» (Ярославль). А в Волжском в этот же день, но часом раньше - в 13:00 - дублеры основной команды «Ротор-Волгоград-2» на поле стадиона им. Логинова сразятся с футболистами «Рязани». Обеим нашим командам нужна только победа, положение в турнирной таблице - хуже некуда, а ведь на носу - чемпионат мира по футболу. Негоже городу-герою принимать мундиаль с клубами, не подтвердившими право играть в профессиональный футбол.