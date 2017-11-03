Теплоснабжающая организация подключила к теплу музей «Россия. Моя история»
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу «Концессии теплоснабжения», среди вновь подключенных 4 жилых новостройки, приемное отделение больницы №25 в Дзержинском районе, музей «Россия. Моя история» в Центральном, стадион «Нефтяник» в Советском районе и другие объекты. Все 14 объектов, присоединенных к тепловым сетях, уже обеспечивается централизованной подачей тепла.
По информации теплоснабжающей организации, данная работа требует как строительство новых теплотрасс, так и реконструкцию старых, а также замены оборудования котельных и ЦТП. Так, в ходе реконструкции системы теплоснабжения Цента культуры и досуга «Родина» в Центральном районе, для присоединения данного объекта были построены 80 метров нового трубопровода диаметром 100 мм от существующей теплотрассы котельной № 138.
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