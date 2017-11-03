Теплоснабжающая организация подключила к теплу музей «Россия. Моя история»

В Волгограде по итогам за 9 месяцев этого года к тепловым сетям были технологически подключены 14 новых потребителей.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу «Концессии теплоснабжения», среди вновь подключенных 4 жилых новостройки, приемное отделение больницы №25 в Дзержинском районе, музей «Россия. Моя история» в Центральном, стадион «Нефтяник» в Советском районе и другие объекты. Все 14 объектов, присоединенных к тепловым сетях, уже обеспечивается централизованной подачей тепла.