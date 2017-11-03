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Теплоснабжающая организация подключила к теплу музей «Россия. Моя история»
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Теплоснабжающая организация подключила к теплу музей «Россия. Моя история»

Сегодня, 17:45ОбществоФото: obzor.io
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