Полицию Клетского района возглавил новый руководитель

В последнее время с 2015 года Курин был заместителем начальника межмуниципального отдела МВД России «Фроловский».

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, Андрей Курин в 2001 году закончил Калининградский юридический институт МВД России и начал службу в органах внутренних дел в подразделении уголовного розыска ОВД по Серафимовичскому району.

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