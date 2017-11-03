Полицию Клетского района возглавил новый руководитель
Сегодня, 12:30ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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В пятницу, 3 ноября, личному составу отделения МВД по Клетскому району представлен новый руководитель.
Согласно приказу из областного Главка, начальником районной полиции назначен подполковник Андрей Курин.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, Андрей Курин в 2001 году закончил Калининградский юридический институт МВД России и начал службу в органах внутренних дел в подразделении уголовного розыска ОВД по Серафимовичскому району.
Он занимал руководящие должности в территориальных отделах полиции Серафимовичского и Клетского районов.
В последнее время с 2015 года Курин был заместителем начальника межмуниципального отдела МВД России «Фроловский».
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