Отмену маршруток в Волжском признали незаконной

Управление Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области пришло к выводу, что отмена шести частных микроавтобусных маршрутов в Волжском была незаконной. Органы власти города-спутника уличили в том, что они лоббировали интересы конкретного муниципального перевозчика.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на Волгоградское УФАС, в общей сложности «под сокращение» попали десять маршруток, курсировавших в пределах Волжского. Проверив жалобы со стороны перевозчиков, сотрудники антимонопольного ведомства обнаружили, что в большинстве случаев решение администрации о закрытии маршрутов не было мотивированным. Это напрямую нарушало права предпринимателей.

Нарушения законодательства были выявлены в действиях властей по закрытию маршрутов №1, №14, №24, №27, №40б и №42.

— В отношении указанных шести маршрутов нами установлено, что при их закрытии все пассажирские перевозки автомобильным транспортом будет осуществлять только МУП «Волжская автомобильная колонна №1732», в интересах которого решение о закрытии так называемых «частных» маршрутов и принималось, что, по нашему мнению, очевидно свидетельствует о противоправности действий администрации Волжского и нарушении закона «О защите конкуренции», — пояснил руководитель Волгоградского УФАС Роман Лучников.