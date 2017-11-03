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Новая схема на Самарском разъезде заставила волгоградцев наворачивать круги
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Новая схема на Самарском разъезде заставила волгоградцев наворачивать круги

Сегодня, 21:27ОбществоМарина СабадашФото: Руслан Герасимов
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