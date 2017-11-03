Новая схема на Самарском разъезде заставила волгоградцев наворачивать круги

С 28 октября на Самарском разъезде действует новая схема движения автомобилей. Она призвана повысить пропускную способность дорог и снизить количество аварий на загруженной магистрали.

Реорганизация могла ввести в замешательство даже опытных водителей, поэтому ИА «НовостиВолгограда.ру» выпустило специальную памятку-схему с возможными вариантами проезда.

И хотя к ликвидации левого поворота и трехуровневой развязки водители привыкают с трудом, камеры видеонаблюдения показывают – нововведение действительно работает. Средняя скорость транспорта на проспекте Жукова увеличилась на 10%, заторов стало меньше.

Изменения затронули и пешеходов. Только мириться с ними, похоже, никто не собирается. Волгоградцы как будто протестуют, идут на риск, пренебрегая правилами дорожного движения.

Что же так не устраивает жителей? Камнем преткновения стали две «зебры» перекрестке улице Землячки и проспекта Жукова, которые здесь ликвидировали вместе со светофорами.

Пешеходные переходы перенесли на 20 и на 150 метров соответственно, чтобы не создавать дополнительных помех машинам. Но такое решение доставило массу неудобств пешеходам.

Корреспонденты ИА «НовостиВолгограда.ру» провели эксперимент. Они проделали путь от «Ашана» до остановки общественного транспорта в сторону Жилгородка по всем правилам. Итог: заплутавшись в лабиринте грязевых дорожек, первый сотрудник набрел на парковку и уткнулся в земляную насыпь; второй добрался в условленный пункт «В», только затраты по времени увеличились аж на 10 минут.

Жертвовать временем не желают и волгоградцы. Пешеходы действуют по старинке – идут к старому закрытому переходу. Установленный забор не смущает – люди бегут прямо перед машинами, буквально бросаясь под колеса. Как отметили корреспонденты ИА «НовостиВолгограда.ру», нарушают жители правила поголовно. Так и до ДТП недалеко.

К тому же начавшиеся дожди превратили обочины магистрали в настоящее месиво - пешеходные дорожки после масштабной реконструкции шоссе Авиаторов еще не успели обустроить, поэтому волгоградцам на пути переходам приходится буквально по уши утопать в грязи.

Надеемся, что после завершения всех ремонтных работ городские власти вернутся к вопросу организации пешеходных переходов в районе Самарского разъезда и сделают их удобными для горожан.