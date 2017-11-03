Начальник областной полиции проверил условия службы сотрудников в Дагестане

В преддверии празднования Дня народного единства и профессиональных праздников - 100-летия советской милиции и Дня сотрудника органов внутренних дел РФ - начальник областного Главка полиции Александр Кравченко посетил волгоградский сводный отряд, несущий службу на территории Дагестана.

Сотрудники волгоградской полиции продолжают выполнять служебно-боевые задачи на территории республик Северного Кавказа. На сегодняшний день в длительных служебных командировках службу несут сотрудники как подразделения особого назначения, так и кинологи, эксперты-криминалисты, участковые и оперативники.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в ходе служебной командировки начальник Главка проверил условия несения службы, проинспектировал служебные помещения, бытовые комнаты, места для отдыха и занятия спортом. При этом он отметил строгую дисциплину, действующую в отряде.

Александр Кравченко проинформировал полицейских о складывающейся на территории волгоградского региона оперативной обстановке, перспективах и задачах, а также ответил на вопросы подчиненных.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

На торжественном построении полицейским были вручены ведомственные награды и почетные грамоты за четкое и своевременное выполнение возложенных на них задач, взаимодействие и помощь дагестанским коллегам.