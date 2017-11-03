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Начальник областной полиции проверил условия службы сотрудников в Дагестане
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Начальник областной полиции проверил условия службы сотрудников в Дагестане

Сегодня, 10:23ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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