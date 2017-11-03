Начальник областной полиции проверил условия службы сотрудников в Дагестане
Сотрудники волгоградской полиции продолжают выполнять служебно-боевые задачи на территории республик Северного Кавказа. На сегодняшний день в длительных служебных командировках службу несут сотрудники как подразделения особого назначения, так и кинологи, эксперты-криминалисты, участковые и оперативники.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в ходе служебной командировки начальник Главка проверил условия несения службы, проинспектировал служебные помещения, бытовые комнаты, места для отдыха и занятия спортом. При этом он отметил строгую дисциплину, действующую в отряде.
Александр Кравченко проинформировал полицейских о складывающейся на территории волгоградского региона оперативной обстановке, перспективах и задачах, а также ответил на вопросы подчиненных.
На торжественном построении полицейским были вручены ведомственные награды и почетные грамоты за четкое и своевременное выполнение возложенных на них задач, взаимодействие и помощь дагестанским коллегам.
Командировка длительностью 180 дней подходит к концу, и уже скоро волгоградские полицейские вернутся домой, где после небольшого отдыха и курса реабилитации вновь приступят к своим обычным обязанностям.
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