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На время праздников все силы МЧС переведут в режим повышенной готовности
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На время праздников все силы МЧС переведут в режим повышенной готовности

Сегодня, 11:04ОбществоСтанислав ЛопатинФото: mchs.gov.ru
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