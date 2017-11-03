На время праздников все силы МЧС переведут в режим повышенной готовности

В период длительных выходных и праздничных дней, как и по всей России, в режим повышенной готовности переводятся силы и средства ГУ МЧС по Волгоградской области.

«В выходные и нерабочие праздничные дни с 4 по 6 ноября органы управления, силы и средства МЧС России с 9.00 мск 3 ноября приведены в режим повышенной готовности», - сообщили в МЧС России. Там отметили, что такое решение принято в целях обеспечения безопасности населения.

В эти выходные будут контролироваться все места традиционного отдыха людей и автотрассы. На водоемах выставят дополнительные патрульные группы Государственной инспекции по маломерным судам.

В Волгоградской области накануне Дня народного единства объекты и территории, задействованные в праздничных мероприятиях, прошли проверку на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. С организаторами проведены инструктажи, разъяснен порядок действий в случае возникновения пожара, проинформировали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В ведомстве обратились к жителям Волгограда и области с просьбой в период праздников неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в быту.