На время праздников все силы МЧС переведут в режим повышенной готовности
«В выходные и нерабочие праздничные дни с 4 по 6 ноября органы управления, силы и средства МЧС России с 9.00 мск 3 ноября приведены в режим повышенной готовности», - сообщили в МЧС России. Там отметили, что такое решение принято в целях обеспечения безопасности населения.
В эти выходные будут контролироваться все места традиционного отдыха людей и автотрассы. На водоемах выставят дополнительные патрульные группы Государственной инспекции по маломерным судам.
В Волгоградской области накануне Дня народного единства объекты и территории, задействованные в праздничных мероприятиях, прошли проверку на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. С организаторами проведены инструктажи, разъяснен порядок действий в случае возникновения пожара, проинформировали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
В ведомстве обратились к жителям Волгограда и области с просьбой в период праздников неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в быту.
В областном Главке МЧС напоминают, что в случае возгорания нужно немедленно звонить по телефону «101».
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