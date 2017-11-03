Этнографический диктант: волгоградцам открывали дополнительные аудитории

Волгоградцы написали Большой этнографический диктант. Желающих проверить свои знания в области культуры и традиций разных народов оказалось так много, что на площадках проведения диктанта пришлось задействовать дополнительные классы.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», в Волгоградском социально-педагогическом университете, например, был настоящий аншлаг. Для проведения диктанта было задействовано три аудитории, причем свободных мест не осталось. На этой площадке его написали 200 человек – школьники, представители старшего поколения, но больше всего пришло студентов.

Бланки раздали в 10 часов утра, после чего экзаменуемые на 45 минут погрузились в задания. 30 тестовых вопросов, одинаковых по уровню сложности, были разделены на две части – федеральную и региональную.

Максимальная сумма баллов, которую можно набрать, – 100. И к этому результату стремится каждый участник диктанта.

- Но хочу заметить, что диктант – это не просто момент, когда человек сел за стол и отвечает на вопросы. Это возможность по-новому взглянуть на вопросы межнациональных отношений, культуры. Цель этнографического диктанта – еще раз обратить внимание на историю, традиции народов, ведь у нас многонациональная страна и только на основе взаимоуважения можно построить дружеские отношения.Александр Коротков, ректор ВГСПУ

В России масштабная акция проводится уже второй год подряд, наряду с Волгоградом к ней присоедились все субъекты страны. В нашем регионе сегодня этнографический диктант проводился на 17 площадках, в том числе - в Волжском, Михайловке, Жирновске и Камышине.

Проверка работ займет больше месяца. Результаты диктанта станут известны 12 декабря, чуть позже состоится церемония вручения сертификатов участникам всероссийской акции.