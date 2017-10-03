Жители региона в октябре выберут лучшего участкового
Вчера, 12:54ОбществоСтанислав ЛопатинФото: мвд.рф
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На этой неделе 7 октября стартует второй этап Всероссийского конкурса МВД РФ «Народный участковый», в ходе которого жители региона выберут лучшего представителя полиции Волгоградской области.
Во время первый этапа конкурса, который завершился в сентябре, было объявлено районное онлайн-голосование за самых достойных участковых уполномоченных полиции. Теперь волгоградцам предстоит сделать выбор в пользу одного из победителей, получивших наибольшее количество голосов местных жителей.
Как сообщили в пресс-службе Г МВД по Волгоградской области, второй этап конкурса продлится до 16 октября включительно. Он пройдет в форме онлайн-голосования на официальном сайте регионального Главка полиции.
Победитель конкурса «Народный участковый», который будет выбран в ходе областного этапа, представит волгоградский регион уже на всероссийском уровне.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp и Viber информационного агентства «НовостиВолгограда.ру»! Мы ждем ваших комментариев и новостей. Присылайте свои фото и видеоматериалы. Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 937 708 14 50
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей