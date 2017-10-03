Жители региона в октябре выберут лучшего участкового

На этой неделе 7 октября стартует второй этап Всероссийского конкурса МВД РФ «Народный участковый», в ходе которого жители региона выберут лучшего представителя полиции Волгоградской области.

Во время первый этапа конкурса, который завершился в сентябре, было объявлено районное онлайн-голосование за самых достойных участковых уполномоченных полиции. Теперь волгоградцам предстоит сделать выбор в пользу одного из победителей, получивших наибольшее количество голосов местных жителей.

Как сообщили в пресс-службе Г МВД по Волгоградской области, второй этап конкурса продлится до 16 октября включительно. Он пройдет в форме онлайн-голосования на официальном сайте регионального Главка полиции.