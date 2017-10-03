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ВЦИОМ: половина россиян считает необязательной прививку от гриппа
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Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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ВЦИОМ: половина россиян считает необязательной прививку от гриппа

Вчера, 14:55ОбществоСтанислав ЛопатинФото: mozhno-detyam.net
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