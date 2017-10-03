ВЦИОМ: половина россиян считает необязательной прививку от гриппа
Вчера, 14:55ОбществоСтанислав ЛопатинФото: mozhno-detyam.net
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Во вторник, 3 октября, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные исследования, посвященного теме детских прививок.
Согласно итогам опроса, в котором было задействовано 1800 респондентов из разных российских городов, большинство родителей (83%) считает прививание детей в целом необходимым. По их мнению, прививки (в первую очередь, от туберкулеза, гепатита Б, столбняка) помогают в профилактике и защите от болезней.
Противники любых прививок – 10% среди родителей, бабушек и дедушек – заявили о побочных эффектах и неэффективности (дети все равно заболевают).
Самым спорным оказался вопрос о прививке от гриппа. Как оказалось, каждый второй из респондентов (49%) считает ее необязательной.
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