ВЦИОМ: половина россиян считает необязательной прививку от гриппа

Самым спорным оказался вопрос о прививке от гриппа. Как оказалось, каждый второй из респондентов (49%) считает ее необязательной.

Согласно итогам опроса , в котором было задействовано 1800 респондентов из разных российских городов, большинство родителей (83%) считает прививание детей в целом необходимым. По их мнению, прививки (в первую очередь, от туберкулеза, гепатита Б, столбняка) помогают в профилактике и защите от болезней.

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