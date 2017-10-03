Восточный ветер принесет в Волгоград бабье лето

В Волгоградскую область уже с четверга начнет возвращаться тепло, и к выходным дневные температуры будут доходить до отметки +20ºС.

Тепло в регион принесет восточный и юго-восточный ветер. И его порывы, по словам метеорологов Волгоградского гидрометцентра, несколько омрачат комфортную и солнечную погоду.

- Также сохранятся резкие перепады ночных и дневных температур, - рассказала корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» начальник отдела гидрометобеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева. - Так, по области столбик термометра 4 и 5 октября будет опускаться местами до -3ºС, в Волгограде до -1ºС. А днем 5 октября температура повысится до +14...+19ºС.

Потепление начнется уже с завтрашнего дня: 4 октября по области днем будет +8...+13ºС, местами до +16ºС, а в Волгограде - +13... +15ºС. В четверг температура повысится в среднем на 2 градуса. В последующие дни столбик термометра в дневные часы достигнет отметки до +20...+21ºС.