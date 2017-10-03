Волгоградские депутаты хотят облегчить жизнь дольщикам и многодетным семьям

Депутаты Волгоградской областной Думы утвердили план законотворческой деятельности на октябрь. Они намерены рассмотреть порядка тридцати законопроектов, в том числе направленных на поддержку социально уязвимых категорий граждан.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу облдумы, уже в этом месяце народные избранники могут принять поправки к региональному закону «О транспортном налоге». С соответствующей инициативой выступил уполномоченный по правам человека в Волгоградской области. Если предложенные изменения будут внесены в закон, то в многодетных семьях одного родителя полностью освободят от уплаты транспортного налога.

Кроме того, депутаты обсудят новую редакцию областного закона о бесплатной юридической помощи: список волгоградцев, имеющих право на её получение, могут расширить за счёт обманутых дольщиков. В случае утверждения поправок граждане, внесённые в соответствующий реестр, смогут получать правовые консультации безвозмездно.