Волгоградская прокуратура пресекла продажу в Сети средств для угона машин

Центральный районный суд Волгограда удовлетворил иск городской прокуратуры и признал запрещённой к распространению в России информацию, размещённую на одном из веб-сайтов. В онлайн-магазине всем желающим предлагалось купить устройство для угона автомобилей.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, в ходе планового мониторинга Интернета сотрудники ведомства обнаружили ресурс, на котором продавалось некое приспособление для копирования кодов автомобильной сигнализации. С помощью такого прибора злоумышленники могли беспрепятственно угнать почти любую машину. Вход на сайт не требовал пароля и предварительной регистрации, так что ознакомиться с противоправным контентом мог кто угодно.

Городской прокурор счёл, что распространение информации о приспособлениях, созданных специально для нарушения закона, можно считать пособничеством в совершении преступлений — то есть уголовно наказуемым деянием. Поэтому правоохранительное ведомство обратилось в суд с требованием ограничить доступ к «криминальному» онлайн-магазину.