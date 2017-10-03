В Волгоградской области рекордный урожай отметили ярким праздником

В Октябрьском районе Волгоградской области, где в этом году собрали рекордный урожай, ко Дню работника сельского хозяйства провели масштабные праздничные мероприятия. С удачным завершением страды хлеборобов поздравила депутат Госдумы Татьяна Цыбизова.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской областной Думы, аграрии Октябрьского района за прошедшую уборочную кампанию намолотили 310 тысяч тонн зерна. Это лучший показатель по всему региону. Общий урожай по области составил 5,5 млн тонн зерна.

Татьяна Цыбизова поздравила лучших сельхозпроизводителей Октябрьского района и вручила им благодарственные письма от губернатора Андрея Бочарова. Она также отметила, что в регионе активно развивается фермерское движение — в этом году фермеры по объёму произведённой продукции опередили крупные аграрные предприятия, тем самым показав, что у крестьянских хозяйств есть определённые преимущества и перспективы.