В Волгоградской области рекордный урожай отметили ярким праздником
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской областной Думы, аграрии Октябрьского района за прошедшую уборочную кампанию намолотили 310 тысяч тонн зерна. Это лучший показатель по всему региону. Общий урожай по области составил 5,5 млн тонн зерна.
Татьяна Цыбизова поздравила лучших сельхозпроизводителей Октябрьского района и вручила им благодарственные письма от губернатора Андрея Бочарова. Она также отметила, что в регионе активно развивается фермерское движение — в этом году фермеры по объёму произведённой продукции опередили крупные аграрные предприятия, тем самым показав, что у крестьянских хозяйств есть определённые преимущества и перспективы.
Рекордный урожай в рабочем посёлке Октябрьском отпраздновали с размахом: главным событием дня в райцентре стало яркое шествие «Там и рай, где хлебный край». В нём приняли участие работники сельскохозяйственных предприятий, казаки, спортсмены, общественные активисты и местные творческие коллективы. Параллельно прошла выставка предметов декоративно-прикладного искусства и «Воздвиженская ярмарка», на которой всем желающим предлагали приобрести изготовленные вручную образцы традиционного народного творчества. А кульминацией праздника урожая, как и положено, стал конкурс на лучший каравай, в котором соревновались представители всех сёл района.
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