В Волгоградской области подвели итоги борьбы с пожарами

После отмены особого противопожарного режима в Волгоградской области органы власти и экстренные ведомства подводят итоги работы по предотвращению и ликвидации пожаров, а также по устранению последствий разгула огненной стихии, от которого регион сильно пострадал в августе.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, подразделения региональной противопожарной службы этим летом провели около 12 тысяч профилактических мероприятий, которыми оказались охвачены свыше 200 тысяч человек. Среди жителей региона распространили порядка 120 тысяч памяток и листовок; сотрудники противопожарной службы совершили более 45 тысяч подворовых и поквартирных обходов, провели около 2,5 тысячи тематических сходов и встреч с населением и организовали примерно 1,2 тысячи рейдов. В результате контрольных мероприятий были составлены более 650 протоколов об административных нарушениях.

При этом пожароопасная обстановка сохранялась в регионе на протяжении практически всего лета и начала осени. Наиболее сильно она обострилась в августе, когда многочисленные степные пожары широко распространились по всей области и повлекли серьёзный материальный ущерб. Возгорания были зафиксированы в двадцать одном районе и городском округе; с 23 августа по 9 сентября в регионе действовал режим чрезвычайной ситуации.

Наиболее сильно от разгула огненной стихии пострадали Дубовский, Городищенский, Ольховский, Среднеахтубинский, Иловлинский и Даниловский районы. Разрушительные пожары потребовали переброски сил МЧС из соседних регионов; в Волгоград даже лично прибыл глава министерства Владимир Пучков. В тушении возгораний принимали участие около 6,5 тысячи человек и 2 тысяч единиц техники.