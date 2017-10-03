В волгоградских школах детей начнут обучать самбо
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской городской Думы, дополнительную профессиональную программу, позволяющую обучать детей и подростков самбо, уже прошли двадцать восемь педагогов из девятнадцати городских школ. Накануне депутат Дмитрий Федюшкин и президент региональной федерации самбо Николай Грянченко вручили им сертификаты о прохождении курсов.
— Чтобы воспитать достойных граждан общества, необходимо охватить занятием спортом как можно больше детей и подростков. Из нынешних ребят могут вырасти настоящие чемпионы, сильные и умные личности, и именно поэтому назрел вопрос о создании базы для внедрения дополнительного третьего урока физкультуры, — пояснил Дмитрий Федюшкин, председатель комитета Гордумы по молодёжной политике, спорту и туризму.
Напомним, по решению Министерства образования и науки российские школьники с 2017 года будут заниматься самбо на уроках физкультуры. Изучение боевого искусства будет обязательным для всех. На уровне школы детям будут рассказывать лишь о самых основных приёмах самообороны; тем, кто пожелает освоить самозащиту без оружия на более высоком уровне, порекомендуют вступить в спортивную секцию. На данный момент проект по внедрению самбо в школьную программу реализуется в нескольких «пилотных» регионах России.
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