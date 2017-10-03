В Волгограде сотрудники ОМОНа отметили профессиональный праздник
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного Управления Росгвардии, Михаил Воробьёв особо отметил высокий уровень работы Волгоградского ОМОНа и подчеркнул, что в каждой служебной командировке бойцы отрядов демонстрировали отличные навыки.
— В наше копилке громкие задержания, разминирования, изъятия оружия и наркотиков, пресечение массовых беспорядков и хулиганских действий, а также патриотическая работа, работа с молодёжью, ветеранами, которых мы помним, уважаем и надеемся на их поддержку, — заявил глава Управления Росгвардии.
Михаил Воробьёв также вручил сотрудникам ОМОНа, отличившимся при разминировании опасных объектов и охране общественного порядка, награды и почётные грамоты, в том числе за подписью губернатора Андрея Бочарова. В профессиональный праздник волгоградские омоновцы не забыли и о тех сослуживцах, которые отдали свои жизни, исполняя долг перед Родиной — их память почтили минутой молчания.
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