В Волгограде сотрудники ОМОНа отметили профессиональный праздник

В Волгограде прошло торжественное собрание, посвящённое 29-й годовщине создания отрядов милиции особого назначения. Волгоградских омоновцев с профессиональным праздником поздравил начальник регионального Управления Росгвардии Михаил Воробьёв.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного Управления Росгвардии, Михаил Воробьёв особо отметил высокий уровень работы Волгоградского ОМОНа и подчеркнул, что в каждой служебной командировке бойцы отрядов демонстрировали отличные навыки.

— В наше копилке громкие задержания, разминирования, изъятия оружия и наркотиков, пресечение массовых беспорядков и хулиганских действий, а также патриотическая работа, работа с молодёжью, ветеранами, которых мы помним, уважаем и надеемся на их поддержку, — заявил глава Управления Росгвардии.