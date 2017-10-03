В Волгограде приземлился борт из Анталии компании «ВИМ-Авиа»

Сегодня в 10:40 утра борт № 9130 успешно сел в аэропорту Гумрак. На нем прилетели волгоградцы, вынужденно задержавшиеся на турецком курорте из-за форс-мажора с авиакомпанией «ВИМ-Авиа».

Вместе с остальными волгоградцами из Турции вернулся и корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру». По словам нашего коллеги, в заполненном салоне самолета находились только наши соотечественники.

Домой, по счастливой случайности, удалось попасть почти на 5 часов раньше — вчера речь шла об отправлении в 13:00.

Фото: Виталий Кошелев, novostivolgograda.ru

- Активное табло волгоградского аэропорта говорило о 9:00, а туроператор сообщил, что рейсов активных в нашем направлении вовсе нет. Спустя несколько минут повесили объявление: вылет в 8 утра, в 4:30 уже отъезжаем из гостиницы. И рейс прямой на Волгоград. Повезло в общем, - поделился наш сотрудник.

Тем временем за рубежом еще остаются сотни россиян с билетами компании «ВИМ-Авиа», которая с 25 сентября отменила чартерные рейсы из-за финансовых проблем. Те, кто не успел покинуть страну и отправиться в отпуск, пытаются его спасти. Отдохнувшие в Турции постоянно пребывают в подвешенном состоянии — к примеру, за несколько часов общения с нашим корреспондентом время вылета поменялось четыре раза, при этом рейс то отменяли, то он вновь появлялся в расписании, его два раза заселяли и один - выселяли из гостиницы. Чтобы не сидеть на чемоданах на ресепшене, пришлось заплатить 40$ и продлить время пребывания в номере и вскоре, из-за переноса вылета и повторной регистрации на ночь, буквально отвоевать потраченные деньги.

Фото: Виталий Кошелев, novostivolgograda.ru

- Люди начинают злиться: у всех планы, работа. Отдыхом наслаждаться особо никто не может, так как впереди только неопределенность и нервное ожидание, - рассказал наш корреспондент.

Фото: Виталий Кошелев, novostivolgograda.ru

Волгоградцам с прямым рейсом очень повезло. А ведь могли и с пересадкой добираться. Постояльцы в отелях рассказывают, что отдыхающих отправляют бортами в Москву, а затем развозят автобусами по городам — в Нижний Новгород, Самару, Казань.

Фото: Виталий Кошелев, novostivolgograda.ru

Всего сегодня «ВИМ-Авиа» планировала совершить пять рейсов, чтобы окончательно вывезти туристов из-за рубежа в российские регионы, сообщается на сайте Минтранса РФ. Кроме Волгограда, туристов из Антальи должны доставить в Белгород, Нижневартовск, а в Нижний Новгород запланировано 2 рейса.